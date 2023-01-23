『ノーブランド品 木杭 測量杭 45×45×450mm 50本単位【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 03時 11分に出品され03月04日 03時 11分に終了予定です。即決価格は8,590円に設定されています。現在171件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
その他ガーデニング、園芸用品
【商品名】
ノーブランド品 木杭 測量杭 45×45×450mm 50本単位
【商品説明】
・木杭 測量杭 45×45×450mm 50本単位
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8590円
171 入札履歴
終了
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