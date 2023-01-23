『『ラブライブ！サンシャイン！！』 Ｇｕｉｌｔｙ Ｋｉｓｓ Ｆｉｒｓｔ ＬＯＶＥＬＩＶＥ！ 〜 Ｎｅｗ Ｒｏｍａｎｔｉｃ Ｓａｉｌｏｒｓ 〜 Ｂｌｕ−ｒ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 02時 43分に出品され03月14日 02時 43分に終了予定です。即決価格は8,590円に設定されています。現在149件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【Blu-ray】Ｇｕｉｌｔｙ Ｋｉｓｓ(ギルテイ．キス)／発売日：2021/08/25／LABX-38488／／Ｇｕｉｌｔｙ Ｋｉｓｓ／＜収録内容＞［1］(1)Ｎｅｗ Ｒｏｍａｎｔｉｃ Ｓａｉｌｏｒｓ(2)Ｇｕｉｌｔｙ Ｎｉｇｈｔ， Ｇｕｉｌｔｙ Ｋｉｓｓ！(3)Ｌｏｖｅ Ｐｕｌｓａｒ(4)Ｓｈａｄｏｗ ｇａｔｅ ｔｏ ｌｏｖｅ(5)Ｇｕｉｌｔｙ！？ Ｆａｒｅｗｅｌｌ ｐａｒｔｙ(6)ＭＹ舞ＴＯＮＩＧＨＴ(7)Ｐｉａｎｏｆｏｒｔｅ Ｍｏｎｏｌｏｇｕｅ(8)Ｎｅｗ ｗｉｎｄｉｎｇ ｒｏａｄ(9)ｉｎ ｔｈｉｓ ｕｎｓｔａｂｌｅ ｗｏｒｌｄ(10)ホップ・ステップ・ワーイ！［2］(1)コワレヤスキ(2)Ｐｈａｎｔｏｍ Ｒｏｃｋｅｔ Ａｄｖｅｎｔｕｒｅ(3)Ｇｕｉｌｔｙ Ｅｙｅｓ Ｆｅｖｅｒ(4)Ｄａｙｄｒｅａｍ Ｗａｒｒｉｏｒ(5)スリリング・ワンウェイ(6)Ｊｕｍｐ ｕｐ ＨＩＧＨ！！(7)勇気はどこに？君の胸に！(8)Ｓｔｒａｗｂｅｒｒｙ Ｔｒａｐｐｅｒ （Ｅｎ）(9)ＷＡＴＥＲ ＢＬＵＥ ＮＥＷ ＷＯＲＬＤ （Ｅｎ）(10)Ｎｅｗ Ｒｏｍａｎｔｉｃ Ｓａｉｌｏｒｓ （Ｅｎ）［3］(1)コワレヤスキ （マルチアングル）(2)Ｎｅｗ Ｒｏｍａｎｔｉｃ Ｓａｉｌｏｒｓ （マルチアング