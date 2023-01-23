『ペットプロ HappyDays ペット用リュックキャリー ライトブラウン【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから05月07日 15時 52分に出品され05月07日 15時 52分に終了予定です。即決価格は8,590円に設定されています。現在904件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ペットプロ HappyDays ペット用リュックキャリー ライトブラウン
【商品説明】
・原産国:中華人民共和国
・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :41×26×41cm
・本体重量:0.9kg
【サイズ】
高さ : 9.50 cm
横幅 : 42.00 cm
奥行 : 44.00 cm
重量 : 870.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8590円
904 入札履歴
終了
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