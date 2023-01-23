『寿工芸 パワーサーモ ET-600X【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 11時 34分に出品され03月22日 11時 34分に終了予定です。即決価格は8,590円に設定されています。現在556件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
寿工芸 パワーサーモ ET-600X
【商品説明】
・原産国:中華人民共和国
・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :7.5×4.5×33cm
・本体重量:0.4kg
【サイズ】
高さ : 4.70 cm
横幅 : 7.50 cm
奥行 : 33.00 cm
重量 : 400.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8590円
556 入札履歴
終了
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