『寿工芸 パワーサーモ ET-600X【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 11時 34分に出品され03月22日 11時 34分に終了予定です。即決価格は8,590円に設定されています。現在556件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

寿工芸 パワーサーモ ET-600X



【商品説明】

・原産国:中華人民共和国

・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :7.5×4.5×33cm

・本体重量:0.4kg



【サイズ】

高さ : 4.70 cm

横幅 : 7.50 cm

奥行 : 33.00 cm

重量 : 400.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。