『４５ｃｍ?６０ｃｍ水槽向け アクアリウム用 山岩石レアイウトセット 水草水槽に使いやすいS〜LサイズMIXAQUASHOP wasabi水草【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月14日 01時 46分に出品され04月14日 01時 46分に終了予定です。即決価格は8,590円に設定されています。現在395件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
４５ｃｍ?６０ｃｍ水槽向け アクアリウム用 山岩石レアイウトセット 水草水槽に使いやすいS〜LサイズMIXAQUASHOP wasabi水草
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 13.60 cm
横幅 : 21.70 cm
奥行 : 23.60 cm
重量 : 6.50 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8590円
395 入札履歴
終了
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