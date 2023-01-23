『４５ｃｍ?６０ｃｍ水槽向け アクアリウム用 山岩石レアイウトセット 水草水槽に使いやすいS〜LサイズMIXAQUASHOP wasabi水草【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月14日 01時 46分に出品され04月14日 01時 46分に終了予定です。即決価格は8,590円に設定されています。現在395件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

４５ｃｍ?６０ｃｍ水槽向け アクアリウム用 山岩石レアイウトセット 水草水槽に使いやすいS〜LサイズMIXAQUASHOP wasabi水草



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 13.60 cm

横幅 : 21.70 cm

奥行 : 23.60 cm

重量 : 6.50 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。