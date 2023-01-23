『パシフィック（PACIFIC） バドミントン ラケット SMASHCOMP PC-BD8812 NVXPK （ネイビー×ピンク/４Ｕ５/Me【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 07時 44分に出品され03月11日 07時 44分に終了予定です。即決価格は8,590円に設定されています。現在901件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
パシフィック（PACIFIC） バドミントン ラケット SMASHCOMP PC-BD8812 NVXPK （ネイビー×ピンク/４Ｕ５/Me
【商品説明】
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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¥ 8519
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¥ 8512
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¥ 8458
アクティブスポーツ エス バドミントンラケット スピードバドミントン 490110
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KARAKAL(カラカル) バドミントンラケット BLACK ZONE 50 KB 18503 ブラック
¥ 8427
リーニン LI-NING バドミントンラケット HIGH CARBON 1900 (ハイカーボン 1900) ホワイト
¥ 8425
落札価格8590円
901 入札履歴
終了
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