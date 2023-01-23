『掛け軸 年中掛け 山水画 赤富士双鶴 宇田川彩悠 尺三 幅44.5 x 高さ164cm【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月09日 17時 28分に出品され04月09日 17時 28分に終了予定です。即決価格は8,589円に設定されています。現在65件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
掛け軸 年中掛け 山水画 赤富士双鶴 宇田川彩悠 尺三 幅44.5 x 高さ164cm
【商品説明】
・サイズ： 尺三 幅44.5 x 高さ164cm
・収納箱： 化粧箱
・本紙 ： 新絹本（高精彩巧芸画 + 手彩色仕上げ）
・霊峰富士が旭日を浴びて紅に染まるとき、人々は吉兆の訪れを感じます。畏怖の念さえ抱かせる神々しい色調を見事に描き上げた価値ある逸品です
【サイズ】
高さ : 6.50 cm
横幅 : 6.50 cm
奥行 : 53.50 cm
重量 : 550.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
(ファンファン) FUN fun お祝い 初正月 羽子板 はごいた 正月飾り 迎春飾り 羽子板四君子花飾り 笑門来福 間口18*奥行15*高
¥ 8583
レムノス 掛け置き兼用 アナログ リキ 小さな時計 アイボリー WR07-15 IV Lemnos φ122×d72mm
¥ 8583
薬師窯(yakushigama) 彩絵招き猫ディスプレイセット 7145 運気アップ 風水 置物 インテリア 猫 ねこ ネコ サイズ:高さ各
¥ 8582
xinhuida ブライダルウェディングパールブーケ パーティーデコレーション パールストリング ビーズガーランド ウェディングパーティーデコレーション DIYアク
¥ 8581
Cindeer 10個 秋の人工ベリーの茎 ベリーピック 枝 秋のオレンジの茎 フラワーアレンジメント フェイクパンプキン付き 秋 感謝祭 収穫 ホーム花瓶 フェスティ
¥ 8581
HAPLIA 8 Bundles Artificial Daffodils Flowers Fake Artificial Greenery UV Resistant No Fade Faux Plastic Plants for Wedding Bridle Bouquet Indoor
¥ 8581
Winemana(ワインマナ) 感謝祭 人工パンプキン ホームデコレーションセット 50個の人工収穫物装飾のミックス フェイクの楓の葉30枚 + フェイクのドングリ10個
¥ 8581
ds-2235799 (まとめ) ジャパックス 容量表示入りゴミ袋 ピンクリボンモデル 乳白半透明 90L TSP90 1パック(10枚) 【×30セット】 (ds2235799)
¥ 8581
大額 油彩用額縁 3450 アクリル仕様 壁用フック付 (F8， ホワイト)
¥ 8578
大額 油彩用額縁 8111 アクリル仕様 壁用フック付 (F8， シルバー)
¥ 8578
東洋石創 ブリキの置物(SL) 27125
¥ 8576
のぼり屋工房 pバナー大 SALE 69328
¥ 8575
のぼり屋工房 縄のれん 小 3尺 無地 2467
¥ 8575
東京ステッカー 高級ウォールステッカー グラフィックアート メガネ Mサイズ ＊TS0048-AM ベーシック 『おしゃれ かわいい』 『壁 シール』
¥ 8570
東京ステッカー 高級ウォールステッカー グラフィックアート トライアングル Mサイズ ＊TS0015-BM ブルー 『おしゃれ かわいい』 『壁 シール』
¥ 8570
東京ステッカー 高級ウォールステッカー 動物 フラミンゴ ドリンク Mサイズ ＊TS0046-CM オレンジ 『おしゃれ かわいい』 『壁 シール』
¥ 8570
東京ステッカー 高級ウォールステッカー 動物 ヒョウ Mサイズ ＊TS0019-FM グリーン 『おしゃれ かわいい』 『壁 シール』
¥ 8570
東京ステッカー 高級ウォールステッカー 植物 林檎の木と小鳥 Mサイズ ＊TS0051-EM パープル 『おしゃれ かわいい』 『壁 シール』
¥ 8570
落札価格8589円
65 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！