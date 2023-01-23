『掛け軸 年中掛け 山水画 赤富士双鶴 宇田川彩悠 尺三 幅44.5 x 高さ164cm【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月09日 17時 28分に出品され04月09日 17時 28分に終了予定です。即決価格は8,589円に設定されています。現在65件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

掛け軸 年中掛け 山水画 赤富士双鶴 宇田川彩悠 尺三 幅44.5 x 高さ164cm



【商品説明】

・サイズ： 尺三 幅44.5 x 高さ164cm

・収納箱： 化粧箱

・本紙 ： 新絹本（高精彩巧芸画 + 手彩色仕上げ）

・霊峰富士が旭日を浴びて紅に染まるとき、人々は吉兆の訪れを感じます。畏怖の念さえ抱かせる神々しい色調を見事に描き上げた価値ある逸品です



【サイズ】

高さ : 6.50 cm

横幅 : 6.50 cm

奥行 : 53.50 cm

重量 : 550.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。