『【メーカー直送】不二貿易/クラム ダイニングチェアー ウエンジ/ホワイト/88934【代引不可】【お客様組立】【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月05日 07時 56分に出品され04月05日 07時 56分に終了予定です。即決価格は8,589円に設定されています。現在529件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品説明】包み込むような座り心地のダイニングチェア。座面は立ち上がりに便利な３６０度回転式、合成皮革でお手入れもラクラクです。【仕様】外寸法：幅５００×奥行５２０×高さ６８０ｍｍ座面高さ：４００ｍｍ座面サイズ：４３０ｘ４１０ｍｍ重量：１０ｋｇ材質：構造部材／天然木（ラバーウッド）、表面加工／アミノ塗装（脚部）、張り材／合成皮革（ＰＶＣ）、クッション材／ウレタンフォームカラー：ホワイト注文単位：１脚お客様組立
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東谷 AZUMAYA ジュレ チェア 幅：46×奥行：55×高さ：81×座面高さ：45cm CL-794
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スツール ハーフェン ＭＴＫ−５２１ＮＡ
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落札価格8589円
529 入札履歴
終了
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