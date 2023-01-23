『KATO Nゲージ 貨物駅プレート基本セット 23-142 鉄道模型用品【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月17日 06時 29分に出品され04月17日 06時 29分に終了予定です。即決価格は8,589円に設定されています。現在884件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
KATO Nゲージ 貨物駅プレート基本セット 23-142 鉄道模型用品
【商品説明】
・当製品は、ユニトラムのプレートシステムを応用し、貨物駅を再現したものです。
【サイズ】
高さ : 4.90 cm
横幅 : 21.40 cm
奥行 : 29.70 cm
重量 : 650.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8589円
884 入札履歴
終了
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