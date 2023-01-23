『リボーンドール 人形 赤ちゃん シリコーン かわいい 57cm リアル 衣装付き Reborn Doll【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 07時 59分に出品され03月31日 07時 59分に終了予定です。即決価格は8,589円に設定されています。現在93件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
リボーンドール 人形 赤ちゃん シリコーン かわいい 57cm リアル 衣装付き Reborn Doll
サイズ: 約 57cm
素材:ソフトシリコンビニール
構造: フルビニール人形、人形は水に入れることができます
髪: ソフト繊維（ショートヘア）
目：ブルーとブラウンの2色からお選びいただけます。
重量:約 1.5 kg
パッケージ
(1)服を着た人形
(2)おしゃぶり
(3)証明書
(4)哺乳瓶
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落札価格8589円
93 入札履歴
終了
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