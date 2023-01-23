『SONY 三脚機能付きシューティンググリップ GP-VPT1【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月23日 04時 36分に出品され04月23日 04時 36分に終了予定です。即決価格は8,589円に設定されています。現在540件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 高さ:約伸長時96mm・携帯時132mm

質量:約116g

※ 伸長時:開脚伸長時。脚を最大限伸長させたときの、地上から雲台までの高さです

※ 携帯時:開脚縮長時。脚を最大限縮長させ、持ち運べる状態にした時の長さです



【付属品】

ハンドストラップ、キャリングポーチ、コードクランパー