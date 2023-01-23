『CROWD AUDIO ブックシェルフ スピーカー SP-07 | 音響 ホーム シアター スタジオアクティブ スピーカー2.0 パッシブ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 01時 39分に出品され03月16日 01時 39分に終了予定です。即決価格は8,589円に設定されています。現在824件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
CROWD AUDIO ブックシェルフ スピーカー SP-07 | 音響 ホーム シアター スタジオアクティブ スピーカー2.0 パッシブ
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 25.00 cm
横幅 : 31.30 cm
奥行 : 36.50 cm
重量 : 5.30 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8589円
824 入札履歴
終了
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