『CROWD AUDIO ブックシェルフ スピーカー SP-07 | 音響 ホーム シアター スタジオアクティブ スピーカー2.0 パッシブ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 01時 39分に出品され03月16日 01時 39分に終了予定です。即決価格は8,589円に設定されています。現在824件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

CROWD AUDIO ブックシェルフ スピーカー SP-07 | 音響 ホーム シアター スタジオアクティブ スピーカー2.0 パッシブ



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 25.00 cm

横幅 : 31.30 cm

奥行 : 36.50 cm

重量 : 5.30 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。