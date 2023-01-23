『第2類医薬品 お得な３個セット ジェーピーエス製薬 乙字湯エキス錠Ｎ（おつじとう） ２６０錠【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 10時 48分に出品され03月18日 10時 48分に終了予定です。即決価格は8,589円に設定されています。現在677件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 乙字湯は比較的体力があり、便が硬く便秘傾向の方のいぼ痔、きれ痔、軽度の脱肛などを改善します。肛門の炎症を鎮め、便をやわらかくする働きがあります。