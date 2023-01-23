『（まとめ）オオサキメディカル クリーンテックス5cm×5m 40716 1巻〔×20セット〕送料込み【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月23日 01時 30分に出品され04月23日 01時 30分に終了予定です。即決価格は8,589円に設定されています。現在826件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】 （まとめ）オオサキメディカル クリーンテックス5cm×5m 40716 1巻【×20セット】 【ジャンル・特徴】 低刺激性のアクリル系粘着剤を塗布した粘着性伸縮ホータイです。 [ 40716 ]