『FURminator Large Dog Undercoat deShedding Tool Long Hair Reduces L 並行輸入【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月17日 01時 06分に出品され03月17日 01時 06分に終了予定です。即決価格は8,589円に設定されています。現在39件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 long hair - new model・Blue Large P-92926

・FOR LARGE DOGS: Choose this large size for dogs 51 to 90 pounds

・FUREJECTOR BUTTON: Releases hair with ease making deShedding easier than ever

・REMOVES LOOSE HAIR: Stainless steel deShedding edge reaches through topcoat to safely and easily remove loose hair and undercoat without damaging topcoat or cutting skin

・SKIN GUARD: Curved edge glides over skin preventing digging in at edges and conforms to your pet’s natural build and shape for comfort.