『猫タワー キャットタワー 木製 据え置き 高さ169cm おしゃれ 大型猫 運動不足解消 宇宙船ボウル付き スタンダード式 多頭飼い 爪とぎ 二年保証【お歳暮】』はヤフオクでから04月08日 08時 26分に出品され04月08日 08時 26分に終了予定です。即決価格は8,589円に設定されています。現在458件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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落札価格8589円
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終了
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