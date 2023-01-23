『BTM トリミングテーブル 折りたたみ トリミング台 トリミング 折り畳み ペット用 シャンプーカット ブロー ブラッシング 爪切り バリカ【お歳暮】』はヤフオクでから04月16日 05時 02分に出品され04月16日 05時 02分に終了予定です。即決価格は8,589円に設定されています。現在884件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
BTM トリミングテーブル 折りたたみ トリミング台 トリミング 折り畳み ペット用 シャンプーカット ブロー ブラッシング 爪切り バリカ
【商品説明】
・アームの高さが無段階調整：高さ74cmのアームは自由に高さを調整できるので、ペットの大きさに合せて柔軟に変えることができます。
・テーブルの足元にはカゴを設置：テーブル下にはトリミング用品を置いておける便利なカゴ付き。トリミング用品を置いておけるので便利です。
・材質：アーム：ステンレス鋼 かご、足元：スチール 天板：ゴム（周りにアルミ枠） 万力：ナイロン
・汚れが取り易いし、静電気を防止し、滑り難い天板：カット時にハサミの先が引っかからないよう天板を採用しました。さらに滑りにくい材質を採用なので、安全にトリミングできます。
・腰を痛めにくい丁度良い高さ：作業台までの高さは76.5cmとなって
【サイズ】
高さ : 12.00 cm
横幅 : 52.00 cm
奥行 : 84.00 cm
重量 : 12.00 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8589円
884 入札履歴
終了
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