『オークリー クロスリンク メガネ フレーム 度付き 度入り OX8118 0456 アジアンフィット【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月07日 10時 17分に出品され03月07日 10時 17分に終了予定です。即決価格は8,589円に設定されています。現在893件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ブランド
ＯＡＫＬＥＹ（オークリー）
品目
メガネフレーム
型番
OX8118-0456 クロスリンク CROSSRINK
素材
レンズ ：ダミーレンズ（調光レンズに変更可【＋5，400円】）
フレーム：O Matter素材
カラー
フレーム：サテンブラック／レッド
サイズ詳細
レンズ幅 ：56mm
レンズ縦 ：29mm
ブリッジ ：17mm
フレーム幅：142mm
テンプル長：137mm
付属品
オークリー レンズクロスポーチ
オークリー メガネケース
オークリー 外箱
注意事項
※付属品の仕様は予期なく変更となる場合がございます。
※サイズは手作業で計測しております為、若干誤差が出る場合がございます。
※写真の色はブラウザや設定により実物とは若干異なる場合があります。
※メガネフレームには形状保護の為、ダミーレンズが入っております。
日本製 牛革（型押し） ホック式 鼻あて付き メガネケース ブラウン FG-8-1
¥ 8561
東海光学 心我ブルー 遮光/偏光 オーバーグラス
¥ 8556
東海光学 美美ピンク 遮光/偏光 オーバーグラス
¥ 8556
日本製 牛革（型押し） ホック式 鼻あて付き メガネケース エンジ FG-8-4【商工会会員店です】
¥ 8554
日本製 牛革（型押し） ホック式 鼻あて付き メガネケース ブラック FG-8-2【商工会会員店です】
¥ 8554
日本製 牛革（型押し） ホック式 鼻あて付き メガネケース ブラウン FG-8-1【商工会会員店です】
¥ 8554
カレラ メガネフレーム CARRERA 136/V ブラック EU 49 (FREE サイズ)
¥ 8550
PrimaOpt 透明なサングラス 90035-C2 ブラック T-90035-2
¥ 8540
nano・universe（ナノ・ユニバース） ファッショングラス ブラウンデミ/シルバー ライトブラウン NUS-114 2
¥ 8540
nano・universe（ナノ・ユニバース） ファッショングラス ブラック/シャーリングシルバー ライトスモーク NUS-114 1
¥ 8540
nano・universe（ナノ・ユニバース） ファッショングラス ネイビーササ・シルバー/ブルーササ スモーク NUS-108 3
¥ 8540
（まとめ） ソフト99 メガネのふくだけシートクリーナー＆くもり止め 1セット（80包：20包×4箱） 〔×5セット〕
¥ 8526
Pocket Sized Folding Reading Glasses 1.5， Mens Womens Blue Blocker Glasses
¥ 8526
Lighted Head Magnifier Glass Magnifying Headset with Led Light Headhand lou
¥ 8526
FL!PPER DeepSee Aquarium Magnifier Magnetic Viewer ? Fish Tank Magnifying G
¥ 8526
シルバー マーキュリー ダイム 拡大鏡
¥ 8526
（まとめ） ソフト99くり返し使えるメガネのくもり止めクロス 1セット（15枚：3枚×5パック） 〔×5セット〕
¥ 8512
olink（オーリンク） 偏光レンズ スポーツサングラス ゴーグルベルト付 Olink223GY グレイ
¥ 8509
落札価格8589円
893 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！