『オークリー クロスリンク メガネ フレーム 度付き 度入り OX8118 0456 アジアンフィット【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月07日 10時 17分に出品され03月07日 10時 17分に終了予定です。即決価格は8,589円に設定されています。現在893件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ブランド

ＯＡＫＬＥＹ（オークリー）



品目

メガネフレーム



型番

OX8118-0456 クロスリンク CROSSRINK



素材

レンズ ：ダミーレンズ（調光レンズに変更可【＋5，400円】）

フレーム：O Matter素材



カラー

フレーム：サテンブラック／レッド



サイズ詳細

レンズ幅 ：56mm

レンズ縦 ：29mm

ブリッジ ：17mm

フレーム幅：142mm

テンプル長：137mm



付属品

オークリー レンズクロスポーチ

オークリー メガネケース

オークリー 外箱



注意事項

※付属品の仕様は予期なく変更となる場合がございます。

※サイズは手作業で計測しております為、若干誤差が出る場合がございます。

※写真の色はブラウザや設定により実物とは若干異なる場合があります。

※メガネフレームには形状保護の為、ダミーレンズが入っております。