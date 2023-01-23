『PETEPELA(ぺテぺラ) キャットタワー 大型 据え置き スリム ハンモック 多頭 爪とぎポール 猫のおもちゃ ポンポン 転倒防止ベルト【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 21時 48分に出品され03月25日 21時 48分に終了予定です。即決価格は8,589円に設定されています。現在900件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
PETEPELA(ぺテぺラ) キャットタワー 大型 据え置き スリム ハンモック 多頭 爪とぎポール 猫のおもちゃ ポンポン 転倒防止ベルト
【商品説明】
・【商品仕様】53×43×181cm、17.2kg
・【多頭飼い】休憩できる場所はたくさんあるので、多頭飼いの場合でもご使用できます！可愛い猫ちゃんたちがここで遊んだり、寝たりして、見るだけでも楽しいo(^o^)o
・【広いハンモック】大型猫ちゃんでも余裕な広さ（50×40cm）！ゆっくりリラックスできますね
・【爪とぎポール・単独購入可能】爪とぎポールたくさん！猫ちゃんは存分にバリバリ爪とぎできます！天然サイザル麻縄で作られていますので、ホコリが出にくいです。
・【高いベッドが二つ】カバー取り外し可能なので、お手入れも簡単です！猫ちゃんは高い場所から外の景色を眺めたりするのもストレス発散につ
【サイズ】
高さ : 29.00 cm
横幅 : 45.00 cm
奥行 : 56.00 cm
重量 : 17.20 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8589円
900 入札履歴
終了
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