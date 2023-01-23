『(チョウギュウ)潮牛ポケット多数 ウエストバッグ 本革 メンズ ヒップバッグ 2WAY ボディバッグ 柔軟牛革 ブラック【2024年最新】 』はヤフオクでから03月08日 21時 30分に出品され03月08日 21時 30分に終了予定です。即決価格は8,589円に設定されています。現在390件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
(チョウギュウ)潮牛ポケット多数 ウエストバッグ 本革 メンズ ヒップバッグ 2WAY ボディバッグ 柔軟牛革 ブラック
【商品説明】
・【重量】約0.45kg 【素材】本革（柔軟牛革） 【色】ブラック色 【状態】新品
・ストラップの種類: ウエスト
・メイン素材: 本革(柔軟牛革)
・父の日ギフト大人気！【サイズ】（約）上横20cm*下横38cm*縦15cm*マチ12cm、ショルダーベルト長さ：46~82cm*幅3.0cm（調節可能）、ウエスト対応サイズ：88-124cm
・留め具の種類: ファスナー
・表地: レザー
・防水
【サイズ】
高さ : 6.20 cm
横幅 : 17.20 cm
奥行 : 30.60 cm
重量 : 320.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8589円
390 入札履歴
終了
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