『POPETPOP Bird Stand Rack - Chicken Perch Chicken Wood Stand Chicken Toy for Hens Handmade Chicken Swing Bird Perch Stand Toy for Parrot Hens Macaw【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 02時 36分に出品され03月23日 02時 36分に終了予定です。即決価格は8,588円に設定されています。現在630件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 商品名POPETPOP Bird Stand Rack - Chicken Perch Chicken Wood Stand Chicken Toy for Hens Handmade Chicken Swing Bird Perch Stand Toy for Parrot Hens Macawブランド：POPETPOP商品サイズ：22*15cm高さ：4.5 cm横幅：16.4 cm奥行：17 cm 商品番号：17EIR6LIF15HTC471CAO9XRG色：Picture 1素材：Plastic