『寿工芸 アーク400 CFセット【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 01時 15分に出品され03月26日 01時 15分に終了予定です。即決価格は8,588円に設定されています。現在237件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

寿工芸 アーク400 CFセット



【商品説明】

・原産国:中華人民共和国

・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :41×22.5×27.5cm

・本体重量:5.5kg



【サイズ】

高さ : 23.00 cm

横幅 : 26.00 cm

奥行 : 43.00 cm

重量 : 6.39 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。