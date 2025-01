CD/GENERATIONS， THE RAMPAGE， FANTASTICS， BALLISTIK BOYZ， PSYCHIC FEVER../BATTLE OF TOKYO CODE OF Jr.EXILE (CD+2Blu-ray) (初回生産限定盤)【新年の贈り物】

商品情報

GENERATIONS, THE RAMPAGE, FANTASTICS, BALLISTIK BOYZ, PSYCHIC FEVER from EXILE TRIBE (ジェネレーションズ/ランペイジ/ファンタスティックス/バリスティックボーイズ/サイキックフィーバーフロムエグザイルトライブ じぇねれーしょんず/らんぺいじ/ふぁんたすてぃっくす/ばりすてぃっくぼーいず/さいきっくふぃーばーふろむえぐざいるとらいぶ)

2023年7月19日 発売



”Jr.EXILE”が集結するプロジェクト”BATTLE OF TOKYO”の第3弾アルバム。

2019年リリース『BATTLE OF TOKYO ENTER THE Jr.EXILE』、2022年リリース『BATTLE OF TOKYO TIME 4 Jr.EXILE』に続く今作は、これまで参加していたGENERATIONS、THE RAMPAGE、FANTASTICS、BALLISTIK BOYZに加え、PSYCHIC FEVERも参加。

今回のアルバムは、『小説 BATTLE OF TOKYO vol.5』で巻き起こるストーリーの鍵となる内容ともいうべき作品で、BATTLE OF TOKYOの謎を解