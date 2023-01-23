『カンプ(Camp) 登山 クライミング カラビナ フォトンワイヤーラックパック(6個パック) 5246900【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月01日 00時 06分に出品され04月01日 00時 06分に終了予定です。即決価格は8,588円に設定されています。現在419件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

カンプ(Camp) 登山 クライミング カラビナ フォトンワイヤーラックパック(6個パック) 5246900



【商品説明】

・※ISO9001取得

・ゲート幅:26mm

・強度:クローズドゲート=22kN、オープンゲート=9kN、マイナーアクシス=8kN

・特長:一般的なカムカラーに合わせたフォトンワイヤーの6カラーセット。

・重量:約30g(1個)



【サイズ】

高さ : 3.81 cm

横幅 : 12.70 cm

奥行 : 15.24 cm

重量 : 250.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。