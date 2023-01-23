MOFT 公式直営店 iPad Pro 第五/六世代 ケース 12.9インチ 保護カバー Magic Keyboard対応 Apple Pe【新年の贈り物】

商品情報

【商品名】

MOFT 公式直営店 iPad Pro 第五/六世代 ケース 12.9インチ 保護カバー Magic Keyboard対応 Apple Pe



【商品説明】

・[Apple Pencil入れ型 ]横にはApple pencil を収納できる専用スロットがあり、Apple pencil 2の充電ができます。また、裏面は透かし彫りのデザインで、Apple pencil を取りやすいです。

・[すべてのAppleキーボードに適用可]インテリジェントコネクター技術により、マジック・キーボード/スマート・キーボードフォリオに直接的に接続できます。

・[マグネットつきで ]iPadとMOFT Snap Standを連接し、さまざまな視点ニーズを提供します。

・[擦り?けにくい ] 良質なビーガン皮革の裏パネルに保護層が追加され、日常の擦り傷を防ぐ同時に手触りを滑らか



【サイズ】

高さ : 2.40 cm

横幅 : 25.00 cm

奥行 : 32.29 cm

重量 : 390.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。