『MOFT 公式直営店 iPad Pro 第五/六世代 ケース 12.9インチ 保護カバー Magic Keyboard対応 Apple Pe【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月30日 03時 40分に出品され03月30日 03時 40分に終了予定です。即決価格は8,588円に設定されています。現在26件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
MOFT 公式直営店 iPad Pro 第五/六世代 ケース 12.9インチ 保護カバー Magic Keyboard対応 Apple Pe
【商品説明】
・[Apple Pencil入れ型 ]横にはApple pencil を収納できる専用スロットがあり、Apple pencil 2の充電ができます。また、裏面は透かし彫りのデザインで、Apple pencil を取りやすいです。
・[すべてのAppleキーボードに適用可]インテリジェントコネクター技術により、マジック・キーボード/スマート・キーボードフォリオに直接的に接続できます。
・[マグネットつきで ]iPadとMOFT Snap Standを連接し、さまざまな視点ニーズを提供します。
・[擦り?けにくい ] 良質なビーガン皮革の裏パネルに保護層が追加され、日常の擦り傷を防ぐ同時に手触りを滑らか
【サイズ】
高さ : 2.40 cm
横幅 : 25.00 cm
奥行 : 32.29 cm
重量 : 390.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8588円
26 入札履歴
終了
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