『JBL TUNE FLEX GHOST 完全ワイヤレスイヤホン 2ウェイ装着/ノイズキャンセリング/IPX4/Bluetooth対応/ホワイ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 19時 58分に出品され03月15日 19時 58分に終了予定です。即決価格は8,588円に設定されています。現在821件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

JBL TUNE FLEX GHOST 完全ワイヤレスイヤホン 2ウェイ装着/ノイズキャンセリング/IPX4/Bluetooth対応/ホワイ



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 3.95 cm

横幅 : 10.00 cm

奥行 : 16.00 cm

重量 : 170.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。