『Prince(プリンス) [ガット張り上げ済] 硬式テニス ラケット ハイブリッド ライト105 7TJ031 1【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月24日 04時 44分に出品され03月24日 04時 44分に終了予定です。即決価格は8,588円に設定されています。現在184件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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ヘッドサイズ:105平方インチ

平均ウエイト:255g(フレーム)

フレーム全長:27インチ

素材:カーボン

グリップサイズ:1、2

ストリングパターン:16×19

推奨テンション:45~55ポンド

付属:専用フルケース

原産国:中国