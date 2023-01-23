『Prince(プリンス) [ガット張り上げ済] 硬式テニス ラケット ハイブリッド ライト105 7TJ031 1【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月24日 04時 44分に出品され03月24日 04時 44分に終了予定です。即決価格は8,588円に設定されています。現在184件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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ヘッドサイズ:105平方インチ
平均ウエイト:255g(フレーム)
フレーム全長:27インチ
素材:カーボン
グリップサイズ:1、2
ストリングパターン:16×19
推奨テンション:45~55ポンド
付属:専用フルケース
原産国:中国
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硬式テニスラケット 2本セット テニスボール4個入 初心者向 HB-19 (カラー/ブルー&ピンク)
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¥ 8512
バボラ (Babolat) テニス用ストリング ガット TOUCH VS (タッチVS) ブラック 長さ12m ゲージ1.3mm 20103
¥ 8512
バボラ Babolat テニスガット・ストリング TOUCH VS 201031
¥ 8512
バボラ (Babolat) テニス用ストリング ガット TOUCH VS (タッチVS) ブラック 長さ12m ゲージ1.3mm 20103
¥ 8512
バボラ BabolaT テニスガット 単張りタッチVS(Touch VS) 135 ナチュラル 201031(135)
¥ 8512
落札価格8588円
184 入札履歴
終了
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