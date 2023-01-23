『HEAT NAVI Boa Glove TOAUJD74，SEP，L【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月14日 22時 28分に出品され04月14日 22時 28分に終了予定です。即決価格は8,588円に設定されています。現在887件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ゴルフグローブ
【商品名】
HEAT NAVI Boa Glove TOAUJD74，SEP，L
CMR-X09NQ6ZC4B
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 5.30 cm
横幅 : 11.20 cm
奥行 : 30.70 cm
重量 : 70.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
※輸入商品である場合稀に外箱に擦れやつぶれがある場合がございますが不良ではございません。
※カラー、サイズ等がある場合はご覧の商品は商品名に記載の商品でございます。
※カラー、サイズ等が商品名に記載がない場合はお問い合わせフォームにてご連絡頂けますようお願いいたします。
※商品が提携倉庫の在庫の場合発送まで10日間程頂く場合がございます。
※箱入り商品は箱無しもしくは箱を折りたたんでの発送となる場合がございます。
※稀にパッケージに傷、擦れなどがある場合もございます。
その他パンフレットや付属品についても本商品のみになる場合もございます。
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落札価格8588円
887 入札履歴
終了
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