『ポラール 心拍計用アクセサリー S1 フットポッド【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月16日 13時 31分に出品され04月16日 13時 31分に終了予定です。即決価格は8,588円に設定されています。現在652件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
「ポラール 心拍計用アクセサリー S1 フットポッド」は、RS400、RS200専用オプション(ポラール心拍計用アクセサリー)です。シューズの靴紐に装着し、足の動きからランニング中のスピードを算出します。
ポラール・エレクトロ・ジャパン
心拍計，POLAR，ポラール
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落札価格8588円
652 入札履歴
終了
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