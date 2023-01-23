ポラール 心拍計用アクセサリー S1 フットポッド【スケジュール帳 2025の人気アイテム】

商品情報

「ポラール 心拍計用アクセサリー S1 フットポッド」は、RS400、RS200専用オプション(ポラール心拍計用アクセサリー)です。シューズの靴紐に装着し、足の動きからランニング中のスピードを算出します。







ポラール・エレクトロ・ジャパン



心拍計，POLAR，ポラール



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