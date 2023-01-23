『UpBright 12.6V 2A AC/DCアダプターはTalentCellモデルPB120B1と互換性があります12Vリチウムイオンバッテリ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月16日 22時 24分に出品され04月16日 22時 24分に終了予定です。即決価格は8,588円に設定されています。現在956件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ・ TalentCell PB120B1 12V Lithium ion Power

・ワールドワイド入力電圧100-240VAC50 / 60Hz。 OVP OCP SCP保護OVP：過電圧出力保護。OCP：過電流出力保護。SCP：短絡出力保護。テストされたユニット。素晴らしい作業状態で。 UpBright30日間の返金保証。 1年間のサービス保証。

・UpBright新たなグローバル12.6V2A AC/DCアダプタに対応TalentCellモデル:PB120B1 12Vリチウムイオン電池材細胞の二次3.7V/38400mAh142.08Whリチウム電池Li-ion battery Pack DC12V5V USB出力LEDストリップCCTVカメラモバイル、12.6VDC2.0A DC12.6V2000mA12.6VDC2 12.6Vスイッチング電源ケーブルコードPS壁家電池充電器の主電源PSU