『着物小物 14点セット 着付け小物 腰紐 3本 前板 後板 帯枕 衿芯 伊達締め 着付けベルト マジックベルト 三重仮紐 スリップ バック【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 14時 44分に出品され03月29日 14時 44分に終了予定です。即決価格は8,588円に設定されています。現在454件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

着物小物 14点セット 着付け小物 腰紐 3本 前板 後板 帯枕 衿芯 伊達締め 着付けベルト マジックベルト 三重仮紐 スリップ バック



【商品説明】

・【セット内容】キルティングバック スリップ 前板 後板 伊達締め 帯枕 着付けベルト ウエストベルト 腰紐３本 マジックベルト 三重仮紐 衿芯(※LLサイズの場合は、伊達締め、着付けベルト、腰紐3本、マジックベルトが長尺になります）

・スリップ Sサイズ（身長140～155cm/体重～45kg) スリップ Ｍサイズ（身長145～160cm／体重45～60kg）

・スリップＬサイズ（身長157～168cm／体重55～70kg）スリップLLサイズ（身長167cm～175cm

・卒業式、入学式、成人式、結婚



【サイズ】

高さ : 5.00 cm

横幅 : 26.80 cm

奥行 : 39.60 cm

重量 : 1.08 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

レディースファッション

着物、浴衣 タグ 着物小物

14点セット

着付け小物

腰紐

3本

前板

後板

帯枕

衿芯

伊達締め

着付けベルト

マジックベルト

三重仮紐

スリップ

バック