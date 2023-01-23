『着物小物 14点セット 着付け小物 腰紐 3本 前板 後板 帯枕 衿芯 伊達締め 着付けベルト マジックベルト 三重仮紐 スリップ バック【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 14時 44分に出品され03月29日 14時 44分に終了予定です。即決価格は8,588円に設定されています。現在454件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
着物小物 14点セット 着付け小物 腰紐 3本 前板 後板 帯枕 衿芯 伊達締め 着付けベルト マジックベルト 三重仮紐 スリップ バック
【商品説明】
・【セット内容】キルティングバック スリップ 前板 後板 伊達締め 帯枕 着付けベルト ウエストベルト 腰紐３本 マジックベルト 三重仮紐 衿芯(※LLサイズの場合は、伊達締め、着付けベルト、腰紐3本、マジックベルトが長尺になります）
・スリップ Sサイズ（身長140～155cm/体重～45kg) スリップ Ｍサイズ（身長145～160cm／体重45～60kg）
・スリップＬサイズ（身長157～168cm／体重55～70kg）スリップLLサイズ（身長167cm～175cm
・卒業式、入学式、成人式、結婚
【サイズ】
高さ : 5.00 cm
横幅 : 26.80 cm
奥行 : 39.60 cm
重量 : 1.08 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8588円
454 入札履歴
終了
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