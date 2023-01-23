『Speedo(スピード) 水泳 練習用 Fastskin キックフィン SD97A22 ブラック×レッド(KR) L【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 00時 59分に出品され03月27日 00時 59分に終了予定です。即決価格は8,588円に設定されています。現在30件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Speedo(スピード) 水泳 練習用 Fastskin キックフィン SD97A22 ブラック×レッド(KR) L
【商品説明】
・Designed to fit your foot perfectly and stay in place based on foot scan data
・High strength and moderate flexibility
・Kickfin made for swimmers who are designed to improve kick power efficiency
・Sizes: SS， S， M， L
・[Size] SS: 8.7 - 9.3 inches (22 - 23.5 cm)， S: 9.4 - 10.0 inches (24 - 25.5 cm)， M: 10.2 - 10.8 i
【サイズ】
高さ : 24.70 cm
横幅 : 24.80 cm
奥行 : 37.90 cm
重量 : 1.30 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8588円
30 入札履歴
終了
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