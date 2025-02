Speedo(スピード) 水泳 練習用 Fastskin キックフィン SD97A22 ブラック×レッド(KR) L【カレンダー 2025の人気アイテム】

商品情報

Speedo(スピード) 水泳 練習用 Fastskin キックフィン SD97A22 ブラック×レッド(KR) L



・Designed to fit your foot perfectly and stay in place based on foot scan data

・High strength and moderate flexibility

・Kickfin made for swimmers who are designed to improve kick power efficiency

・Sizes: SS, S, M, L

・[Size] SS: 8.7 - 9.3 inches (22 - 23.5 cm), S: 9.4 - 10.0 inches (24 - 25.5 cm), M: 10.2 - 10.8 i



高さ : 24.70 cm

横幅 : 24.80 cm

奥行 : 37.90 cm

重量 : 1.30 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。