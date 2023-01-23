『スマートウォッチ 並行輸入品【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 03時 10分に出品され03月18日 03時 10分に終了予定です。即決価格は8,587円に設定されています。現在475件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

スマートウォッチ 並行輸入品



【商品説明】

・1.3inch大きい画面

・240×240pixel高解像度

・スポーツタイプ:エクササイズ&フィットネス

・金属フレーム



【サイズ】

高さ : 5.60 cm

横幅 : 7.20 cm

奥行 : 14.60 cm

重量 : 120.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。