『RG エヴァンゲリオン 汎用ヒト型決戦兵器 人造人間エヴァンゲリオン 正規実用型 2号機(先行量産機) 1/144スケール 色分け済みプラモデル【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月29日 17時 46分に出品され03月29日 17時 46分に終了予定です。即決価格は8,587円に設定されています。現在425件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
正規実用型 2号機(先行量産機)・ MK60426
・・Style:正規実用型 2号機(先行量産機)
・(C)カラー
・組み立てる必要がある
・商品モデル番号:MK60426
・梱包サイズ:31 x 20 x 13 cm
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落札価格8587円
425 入札履歴
終了
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