『Italeri Models キャリアデッキセクションキット 【並行輸入】【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 08時 52分に出品され03月14日 08時 52分に終了予定です。即決価格は8,587円に設定されています。現在327件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 Modern・ネイビー IT1326

・デッキにはブラストディフレクターとカタパルトが含まれます。

・デッキ ディテール 用のデカール付き。

・1/72スケールキャリアデッキ。