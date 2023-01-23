『UNIDRAGON 木製パズル ジグソー、大人と子供への最高のギフト、ユニークな形のジグソー ピース、虹色のカメレオン、31 x 41 cm【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月08日 04時 06分に出品され04月08日 04時 06分に終了予定です。即決価格は8,587円に設定されています。現在682件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

UNIDRAGON 木製パズル ジグソー、大人と子供への最高のギフト、ユニークな形のジグソー ピース、虹色のカメレオン、31 x 41 cm



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 5.70 cm

横幅 : 18.00 cm

奥行 : 24.00 cm

重量 : 680.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。