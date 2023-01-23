『自動充填式ブレーキ＆パーツクリーナー 詰め替え用 KM000-89908 ブレーキクリーナー【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 23時 17分に出品され03月30日 23時 17分に終了予定です。即決価格は8,587円に設定されています。現在710件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 自動充填式ブレーキ＆パーツクリーナー 詰め替え用 KM000-89908 ブレーキクリーナー



NISSAN クリーナー 洗浄剤 各部品の洗浄に



250ml缶

詰め替え用スプレー缶



専用スプレー缶は専用充填機が必要です 繰り返し使用可能なので廃缶ゴミが大幅に減少します 専用充填機は条件付無償貸与なので設備投資は最小限ですみます

カテゴリ 車、バイク、自転車

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詰め替え用

KM000-89908

ブレーキクリーナー