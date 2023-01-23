『コイズミ照明 ペンダントライト Limini プラグ φ80 AP40326L【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月18日 09時 35分に出品され03月18日 09時 35分に終了予定です。即決価格は8,586円に設定されています。現在447件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

コイズミ照明 ペンダントライト Limini プラグ φ80 AP40326L



【商品説明】

・プラグ

白熱球60W相当

電球色

LED一体型

消費電力:6.6W

色温度:2700K

演色性:Ra83

定格光束:370lm

固有エネルギー消費効率:56.0lm/W

全長:1300~600mm

LED

シリコン:乳白

光源寿命:40，000時間

高さ調節可能型



【サイズ】

高さ : 10.80 cm

横幅 : 11.20 cm

奥行 : 21.20 cm

重量 : 420.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。