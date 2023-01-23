『【LGWC47101CE1】パナソニック LEDスポットライト 壁直付型 ビーム角24度・集光タイプ パネル付型 シルバーメタリック 電球色（2700K） 【panasonic】【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月14日 08時 53分に出品され03月14日 08時 53分に終了予定です。即決価格は8,586円に設定されています。現在54件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【LGWC47101CE1】パナソニック LEDスポットライト 壁直付型 ビーム角24度・集光タイプ LEDフラットランプ交換型・防雨型・FreePa・フラッシュ・ON/OFF型（連続点灯可能）・明るさセンサ付 パネル付型 シルバーメタリック 110Vダイクール電球60形1灯器具相当 電球色（2700K） 【panasonic】

※品番にて注文をさせていただきます。メーカーにて品番の確認をお願いいたします。画像はイメージです。



LEDフラットランプφ70 クラス400 1灯（口金GX53-1）

色温度：2700K

光源寿命40000時間（光束維持率70％）

質量：1.3kg

器具光束：420lm

電圧：100V

消費電力：5.9W

消費効率：71.1lm/W

【アルミダイカスト】シルバーメタリック

【アクリルパネル】透明

壁直付型、ビーム角24度・集光タイプ

Ra83

PaPIRs・明るさセンサ付

壁スイッチ切替（センサ←→連続点灯）

センサ可動範囲〔全方向20度〕

集光タイプ（ビーム角24度）

照射方向可動型

可動範囲上下90度

回転方向330度

点灯照度調整機能付

60形ダイクール電球1灯器具相当

入力電流（100V時）：0.1A

適合ランプとの組み合わせのみ使用可能

調光操作不可