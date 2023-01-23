『【LGWC47101CE1】パナソニック LEDスポットライト 壁直付型 ビーム角24度・集光タイプ パネル付型 シルバーメタリック 電球色（2700K） 【panasonic】【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月14日 08時 53分に出品され03月14日 08時 53分に終了予定です。即決価格は8,586円に設定されています。現在54件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【LGWC47101CE1】パナソニック LEDスポットライト 壁直付型 ビーム角24度・集光タイプ LEDフラットランプ交換型・防雨型・FreePa・フラッシュ・ON/OFF型（連続点灯可能）・明るさセンサ付 パネル付型 シルバーメタリック 110Vダイクール電球60形1灯器具相当 電球色（2700K） 【panasonic】
※品番にて注文をさせていただきます。メーカーにて品番の確認をお願いいたします。画像はイメージです。
LEDフラットランプφ70 クラス400 1灯（口金GX53-1）
色温度：2700K
光源寿命40000時間（光束維持率70％）
質量：1.3kg
器具光束：420lm
電圧：100V
消費電力：5.9W
消費効率：71.1lm/W
【アルミダイカスト】シルバーメタリック
【アクリルパネル】透明
壁直付型、ビーム角24度・集光タイプ
Ra83
PaPIRs・明るさセンサ付
壁スイッチ切替（センサ←→連続点灯）
センサ可動範囲〔全方向20度〕
集光タイプ（ビーム角24度）
照射方向可動型
可動範囲上下90度
回転方向330度
点灯照度調整機能付
60形ダイクール電球1灯器具相当
入力電流（100V時）：0.1A
適合ランプとの組み合わせのみ使用可能
調光操作不可
大光電機（ＤＡＩＫＯ） スポットライト LED 8.1W 昼白色 5000K DSL-5325WB
¥ 8586
オーム電機 LED洋風ペンダントライト 8畳用 昼光色 LT-Y40D8G-W1 06-3873 OHM ホワイト
¥ 8585
共同照明 シーリングライト 4灯 6畳 8畳 北欧 スポットライト 天井照明 GT-DJ-2DB-9WT-2 LED電球60W形付 調光 調
¥ 8585
AB51744 ブラケットライト スポットライト LEDランプ交換可能型 非調光 100W×2灯相当 電球色 フランジタイプ シリンダースポットブラケット
¥ 8585
NNL4500NNTLE9（NNL4500NNT LE9）LEDベースライト ライトバー パナソニック
¥ 8585
後藤照明 GLF-3523BRX スターライトシリーズ ペンダントライト キグナス ブロンズ GLF-3523BRX
¥ 8585
アイリスオーヤマ IRIS LEDシーリングライト 5.11 音声操作 ウッドフレーム6畳調色 ナチュラル CL6DL-5.11WFV-U [E010101]
¥ 8584
【LEEM-40523W-DG】東芝 LEDバー グレア抑制タイプ DGタイプ 一般タイプ 40タイプ 5，200lタイプ 4000K 【TOSHIBA】
¥ 8584
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¥ 8584
ペンダントライト 大光電機 DAIKO LED小型ペンダントライト ランプ付 ダ
¥ 8584
ドウシシャ サーキュライト メガシリーズ E26モデル 調色3段階 調光5段階 風量5段階 リモコン付き
¥ 8583
サンヨウ ペンダントランプ
¥ 8583
東京メタル シーリングファン 黒 TKM-42BLACK5
¥ 8583
パナソニック LGD3402LU1 ユニバーサルダウンライト 天井埋込型 LED(調色) 拡散マイルド配光 調光(ライコン別売) 埋込穴φ100 ホワイト
¥ 8583
オーデリック LEDシーリングライト 調光調色(LEDインバーター・プルレス) 液晶リモコン付 適用畳数〜8畳 OX9089LDR特
¥ 8583
MY-VS450301/L AHTN LEDライトユニット形ベースライト 40形 直付形 逆富士 230幅 人感センサ付 FHF32形×2灯定格出力相当 5200lm 省電力 段調光 電球色 三菱
¥ 8583
大光電機:LEDスポットライト LZS-91733YWE【メーカー直送品】 LZS-91733YWE
¥ 8583
サンヨウ FC-8016G 336 シーリングタイプ ゴールド FC-8016G 336
¥ 8583
落札価格8586円
54 入札履歴
終了
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