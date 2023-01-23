『TOMIX Nゲージ JR EF65 1000形 前期型 田端運転所 7154 鉄道模型 電気機関車【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 15時 09分に出品され03月20日 15時 09分に終了予定です。即決価格は8,586円に設定されています。現在570件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
TOMIX Nゲージ JR EF65 1000形 前期型 田端運転所 7154 鉄道模型 電気機関車
【商品説明】
・JR北海道商品化許諾申請中 JR東日本商品化許諾申請中
・ブランド:トミーテック
・原産国:日本
・東北本線、上越線の客車列車けん引に活躍した田端運転所のEF65-1000形を再現
【サイズ】
高さ : 3.50 cm
横幅 : 6.50 cm
奥行 : 17.90 cm
重量 : 180.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8586円
570 入札履歴
終了
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