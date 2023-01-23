『BOPAI リュックサックメンズ 盗難防止 デーバッグ usb充電ポート旅行リュック 23L大容量 ビジネスリュック 2WAY 通勤 防水リ【2024年最新】 』はヤフオクでから03月07日 20時 32分に出品され03月07日 20時 32分に終了予定です。即決価格は8,586円に設定されています。現在894件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

BOPAI リュックサックメンズ 盗難防止 デーバッグ usb充電ポート旅行リュック 23L大容量 ビジネスリュック 2WAY 通勤 防水リ



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 15.40 cm

横幅 : 41.20 cm

奥行 : 56.20 cm

重量 : 1.58 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ BOPAI

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