North Pink ステンレススチールタンブラー 5点セット 30オンス 真空断熱トラベルマグ 自宅 オフィス 学校 アイス・ドリンク・ホ【カレンダー 2025の人気アイテム】

商品情報

【商品名】

North Pink ステンレススチールタンブラー 5点セット 30オンス 真空断熱トラベルマグ 自宅 オフィス 学校 アイス・ドリンク・ホ



【商品説明】

・お金の最高のタンブラーセット ? The North はピンクのステンレススチール製トラベルマグ + スライド蓋 + 取り外し可能な丈夫なハンドル + ストロークリーニングブラシが含まれています。 4つのアクセサリーです。 なぜ「他のブランド」 (Like Yeti Tumbler& RTIC)を購入するのでしょう。当社の製品と同じくらい良い場合、半分分の価格です。 The North Tumblerは完璧なギフトセットで、すぐに楽しむことができます。

・丈夫な透明蓋 - 透明な蓋は、あなたが飲んだものや残っているものを見ることができるように特別に設計されています。

・冷たい飲み物でもホットでも



【サイズ】

高さ : 11.00 cm

横幅 : 15.01 cm

奥行 : 21.31 cm

重量 : 540.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。