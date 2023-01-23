『レーシーW骨盤ベルト ベージュ L-LL【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月26日 22時 00分に出品され04月26日 22時 00分に終了予定です。即決価格は8,586円に設定されています。現在958件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 原産国 : 中国

アパレルサイズ(対応サイズ) : ヒップ92~105cm

材質 : レース:ナイロン90%、ポリウレタン10%、裏パワーネット:ナイロン75%、ポリウレタン25%