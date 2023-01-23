『GOLFレーザー距離計 迷わず君 1093Y長距離測定 0.3秒快速測定 ピンサーチ（ロック） ゴルフスロープ 高低差補正 生活防水【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 20時 03分に出品され03月21日 20時 03分に終了予定です。即決価格は8,586円に設定されています。現在929件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

GOLFレーザー距離計 迷わず君 1093Y長距離測定 0.3秒快速測定 ピンサーチ（ロック） ゴルフスロープ 高低差補正 生活防水



【商品説明】

・ゴルフスロープ切替表示OK（競技ルールにも適合）

・ストレスいらずの快速測定＆長距離測定可能！→測定時間0.3秒で測定可能距離1000Y誤差±1Yの測定が可能

・目標をしっかりキャッチ可能→倍率6倍で目標物をしっかり捕らえた計測が可能

・見やすい24mm.口径のレン



【サイズ】

高さ : 6.00 cm

横幅 : 10.00 cm

奥行 : 15.50 cm

重量 : 310.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。



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商品画像に記載されている賞味期限はサンプル表記です。実際に出荷する商品の賞味期限はヤフーショピングのガイドライン（1週間以上）に基づき、当店ではご注文から2週間以上の賞味期限がある商品を発送いたします。

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