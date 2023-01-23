『ファープラスト ヘラクレス HERCULES P ハーネス CAMMIE 適応体重30kgまで さんぽグッズ 散歩用品 お出かけ お散歩グッ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月27日 09時 30分に出品され03月27日 09時 30分に終了予定です。即決価格は8,586円に設定されています。現在751件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

ファープラスト ヘラクレス HERCULES P ハーネス CAMMIE 適応体重30kgまで さんぽグッズ 散歩用品 お出かけ お散歩グッ



【商品説明】

・原産国:ウクライナ

・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :31×28×5cm

・本体重量:0.24kg



【サイズ】

高さ : 5.40 cm

横幅 : 30.20 cm

奥行 : 30.20 cm

重量 : 240.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。