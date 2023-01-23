『DIGITEN温度および湿度コントローラーDHTC-1011温湿度コントローラー 爬虫類テラリウムキノコ温室自作発酵用の配線済みデュアルステ【お歳暮】』はヤフオクでから03月04日 01時 45分に出品され03月04日 01時 45分に終了予定です。即決価格は8,586円に設定されています。現在332件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
DIGITEN温度および湿度コントローラーDHTC-1011温湿度コントローラー 爬虫類テラリウムキノコ温室自作発酵用の配線済みデュアルステ
【商品説明】
・?【便利なデザイン】温湿度コントローラーは、シンプルな3ボタンの大型液晶画面と、プラグアンドプレイで使いやすい配線済みのデザインになっています。
・?【広い制御範囲】温度と湿度2in1センサー;温度制御範囲は-40?〜248?、湿度制御範囲は1％RH〜100％RHです。設定されたパラメータに従って、冷却または加熱、加湿または除湿を開始します。これにより、いつでも目的の温度と湿度を維持できます。
・?【デュアルリレー出力】温度と湿度の機器を同時に制御できます。1つは温度制御用で、もう1つは湿度制御用です。
・?【多目的】自家醸造（冷蔵庫）、発酵、温室、テラリウム、爬虫類、植栽（きのこ）、肉の
【サイズ】
高さ : 4.40 cm
横幅 : 20.70 cm
奥行 : 20.90 cm
重量 : 460.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
DIGITEN温度および湿度コントローラーDHTC-1011温湿度コントローラー 爬虫類テラリウムキノコ温室自作発酵用の配線済みデュアルステ
¥ 8586
DIGITEN温度および湿度コントローラーDHTC-1011温湿度コントローラー 爬虫類テラリウムキノコ温室自作発酵用の配線済みデュアルステ
¥ 8586
DIGITEN温度および湿度コントローラーDHTC-1011温湿度コントローラー 爬虫類テラリウムキノコ温室自作発酵用の配線済みデュアルステ
¥ 8586
DIGITEN温度および湿度コントローラーDHTC-1011温湿度コントローラー 爬虫類テラリウムキノコ温室自作発酵用の配線済みデュアルステ
¥ 8586
DIGITEN温度および湿度コントローラーDHTC-1011温湿度コントローラー 爬虫類テラリウムキノコ温室自作発酵用の配線済みデュアルステ
¥ 8586
DIGITEN温度および湿度コントローラーDHTC-1011温湿度コントローラー 爬虫類テラリウムキノコ温室自作発酵用の配線済みデュアルステ
¥ 8586
GEX EXOTERRA タイマーサーモ RTT‐1 温度・照明管理 タイマー機能付 停電時バックアップ機能付
¥ 8586
OIIBOミニ爬虫類加湿器 2.2L 噴霧器 爬虫類用ミストシステム 内蔵ポンプモンスーンマルチ 熱帯雨林環境模倣 テラリウム・パルダリウム
¥ 8570
Zoo Med Hermit Crab Thermometer by Zoo Med 並行輸入品
¥ 8544
OIIBOミニ爬虫類加湿器 2.2L 噴霧器 爬虫類用ミストシステム 内蔵ポンプモンスーンマルチ 熱帯雨林環境模倣 テラリウム・パルダリウム
¥ 8532
GEX EXOTERRA タイマーサーモ RTT‐1 温度・照明管理 タイマー機能付 停電時バックアップ機能付
¥ 8496
DIGITEN温度および湿度コントローラーDHTC-1011温湿度コントローラー 爬虫類テラリウムキノコ温室自作発酵用の配線済みデュアルステ
¥ 8438
GEX EXOTERRA タイマーサーモ RTT‐1 温度・照明管理 タイマー機能付 停電時バックアップ機能付
¥ 8429
DIGITEN温度および湿度コントローラーDHTC-1011温湿度コントローラー 爬虫類テラリウムキノコ温室自作発酵用の配線済みデュアルステ
¥ 8362
DIGITEN温度および湿度コントローラーDHTC-1011温湿度コントローラー 爬虫類テラリウムキノコ温室自作発酵用の配線済みデュアルステ
¥ 8362
OIIBO 爬虫類加湿器 爬虫類 霧化器は 4L 3段階に噴霧量の調節可能 タッチパネル式 スリープモード 爬虫類 両生類に最適（緑 ）
¥ 8362
DIGITEN DHC101湿度コントローラーデジタル湿度制御コンセント加湿器キノコ温室爬虫類発酵自家醸造用除湿器
¥ 8299
GEX EXOTERRA タイマーサーモ RTT‐1 温度・照明管理 タイマー機能付 停電時バックアップ機能付
¥ 8298
落札価格8586円
332 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！