『ルディプロジェクト(RUDYPROJECT) スポーツサングラス SOUNDRISE サウンドライズ ブラックマット/ポラール3FX グレイ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月04日 11時 10分に出品され04月04日 11時 10分に終了予定です。即決価格は8,586円に設定されています。現在793件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ルディプロジェクト(RUDYPROJECT) スポーツサングラス SOUNDRISE サウンドライズ ブラックマット/ポラール3FX グレイ
【商品説明】
・6カーブレンズ
・SP135906-0002
・レンズ幅：61.5mm
・重量 : 27.2グラム
・高さ46mm
【サイズ】
高さ : 6.80 cm
横幅 : 9.40 cm
奥行 : 18.90 cm
重量 : 190.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8586円
793 入札履歴
終了
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