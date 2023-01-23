『ルディプロジェクト(RUDYPROJECT) スポーツサングラス SOUNDRISE サウンドライズ ブラックマット/ポラール3FX グレイ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月04日 11時 10分に出品され04月04日 11時 10分に終了予定です。即決価格は8,586円に設定されています。現在793件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ルディプロジェクト(RUDYPROJECT) スポーツサングラス SOUNDRISE サウンドライズ ブラックマット/ポラール3FX グレイ



【商品説明】

・6カーブレンズ

・SP135906-0002

・レンズ幅：61.5mm

・重量 : 27.2グラム

・高さ46mm



【サイズ】

高さ : 6.80 cm

横幅 : 9.40 cm

奥行 : 18.90 cm

重量 : 190.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。