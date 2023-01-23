『ヴィクタス(VICTAS) 卓球 ラケット ZX-GEAR FIBER シェークハンド 攻撃用 特殊素材入り フレア 029004【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月08日 17時 10分に出品され04月08日 17時 10分に終了予定です。即決価格は8,586円に設定されています。現在532件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ヴィクタス(VICTAS) 卓球 ラケット ZX-GEAR FIBER シェークハンド 攻撃用 特殊素材入り フレア 029004
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 4.20 cm
横幅 : 17.80 cm
奥行 : 29.60 cm
重量 : 220.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8586円
532 入札履歴
終了
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