『KATOMOKU plywood wall clock ナチュラル 電波時計 連続秒針 km-50NRC φ304mm【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 16時 57分に出品され03月30日 16時 57分に終了予定です。即決価格は8,585円に設定されています。現在172件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
KATOMOKU plywood wall clock ナチュラル 電波時計 連続秒針 km-50NRC φ304mm
【商品説明】
・サイズ：約Φ304×50mm
・材 質：シナベニヤ
・生産国：日本 カラー：ナチュラル
・重 量：約800g
【サイズ】
高さ : 7.40 cm
横幅 : 32.40 cm
奥行 : 34.00 cm
重量 : 1.02 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8585円
172 入札履歴
終了
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