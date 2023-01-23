『KATOMOKU plywood wall clock ナチュラル 電波時計 連続秒針 km-50NRC φ304mm【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 16時 57分に出品され03月30日 16時 57分に終了予定です。即決価格は8,585円に設定されています。現在172件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

KATOMOKU plywood wall clock ナチュラル 電波時計 連続秒針 km-50NRC φ304mm



【商品説明】

・サイズ：約Φ304×50mm

・材 質：シナベニヤ

・生産国：日本 カラー：ナチュラル

・重 量：約800g



【サイズ】

高さ : 7.40 cm

横幅 : 32.40 cm

奥行 : 34.00 cm

重量 : 1.02 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。