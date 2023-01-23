『日本アンテナ F-PLUSTYLE 地デジアンテナ 室内/屋外用高性能薄型UHFアンテナ UDF85【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 03時 55分に出品され03月13日 03時 55分に終了予定です。即決価格は8,585円に設定されています。現在858件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 "画像出典元：「日本アンテナ」より引用"



【商品名】

日本アンテナ F-PLUSTYLE 地デジアンテナ 室内/屋外用高性能薄型UHFアンテナ UDF85



【商品説明】

・サイズ/アンテナ本体:435×265×67mm

・デジタルハイビジョン受信マーク登録品、地上デジタル放送対応(UHF)、受信チャンネル:13~52ch

・付属品:取付金具一式、取扱説明書

・使用マスト径:φ22~49mm・角柱:25×25~45×45mm

・入出力インピーダンス:75Ω(F型)、電圧定在波比:2.5以下、電力半値幅:80度以下、前後比:20dB以上、受風面積:0.116m2

・原産国:中国

・受信周波数:470~710MHz、アンテナ利得:6.5~8.5dB



【サイズ】

高さ : 9.50 cm

横幅 : 29.00 cm

奥行 : 68.00 cm

重量 : 3.37 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。