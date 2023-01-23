『日本アンテナ F-PLUSTYLE 地デジアンテナ 室内/屋外用高性能薄型UHFアンテナ UDF85【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 03時 55分に出品され03月13日 03時 55分に終了予定です。即決価格は8,585円に設定されています。現在858件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
"画像出典元：「日本アンテナ」より引用"
【商品名】
日本アンテナ F-PLUSTYLE 地デジアンテナ 室内/屋外用高性能薄型UHFアンテナ UDF85
【商品説明】
・サイズ/アンテナ本体:435×265×67mm
・デジタルハイビジョン受信マーク登録品、地上デジタル放送対応(UHF)、受信チャンネル:13~52ch
・付属品:取付金具一式、取扱説明書
・使用マスト径:φ22~49mm・角柱:25×25~45×45mm
・入出力インピーダンス:75Ω(F型)、電圧定在波比:2.5以下、電力半値幅:80度以下、前後比:20dB以上、受風面積:0.116m2
・原産国:中国
・受信周波数:470~710MHz、アンテナ利得:6.5~8.5dB
【サイズ】
高さ : 9.50 cm
横幅 : 29.00 cm
奥行 : 68.00 cm
重量 : 3.37 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
FURUTECH ADL ハイエンドグレード バナナプラグ ロジウムメッキ処理 4本1組 FP202R
¥ 8585
FURUTECH ADL ハイエンドグレード バナナプラグ ロジウムメッキ処理 4本1組 FP202R
¥ 8585
Draper 13157 Wood Wire Spark Plug Brush， 150mm
¥ 8585
EQUALS イコールズ WALL 壁寄せテレビスタンドV4専用棚板 サテンホワイト
¥ 8585
サンコー フレキシブル3面モニターアーム 3面モデル 耐荷重各8kg クランプ式 MARMGUS2030B
¥ 8584
ＢＳアンテナ用 室内スタンド 町工場が作った日本製 (NEWハイブリッドタイプ 同軸ケーブル薄灰5m付属)
¥ 8584
Vixen 天体望遠鏡アクセサリー ACアダプター 12V・3A 3599-05
¥ 8583
日立 C-RS5 HITACHI テレビリモコン
¥ 8583
日本アンテナ 電源供給器 TV受信用ブースター(NSB42DSUE専用) NSB5PSE
¥ 8583
ソニー SONY 純正テレビリモコン リモートコマンダー RMF-JD016
¥ 8583
テレビ壁掛け金具 イーサプライ アーム式 薄型 27?55インチ対応 耐荷重35kg 丈夫 ディスプレイ 前後 左右 首振り 角度調整 EE
¥ 8582
HDMI分配器 電波新聞社 ROOTY HD SP4/R2 HDMI分配器(4出力) DP3913476
¥ 8582
シャープ 液晶テレビ用リモコン(106380480)適合機種LC-24R30-B LC-32R30-B LC-40R30-B
¥ 8582
ケーブル MOGAMI 2497 デジタル&クロック用 BNC-RCA変換ケーブル (3m)
¥ 8582
EQUALS イコールズ WALL 壁寄せテレビスタンドV4専用棚板 サテンブラック
¥ 8582
ハヤミ工産 テレビ壁掛金具 50v型まで対応 VESA規格対応 上下角度調節可能 ブラック MH-453B
¥ 8582
サンワダイレクト 4K対応 メディアプレーヤー USBメモリ/SDカード対応 HDMI/RCA出力 MP4再生 400-MEDI023
¥ 8582
DXアンテナ UHF・VLow・FMブースター 共同受信用 UHF利得35dB UF35M
¥ 8582
落札価格8585円
858 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！